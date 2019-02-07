Зачем на самом деле прилетал Моуринью? Онлайн с Симоновым и Егоровым

Сегодня с 16 до 17.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.
Главные темы:
– Развязка дела "Кокорина – Мамаева" – зачем адвокаты пошли в ЕСПЧ
– "Спартак" и Каррера – когда утихнут страсти
– "Барса" – "Реал" – в класико новые герои – Винисиус и Малком
– Зачем Мевля ЦСКА
– Когда заиграет "Зенит" и зачем на самом деле прилетал Моуринью
– Дискуссия вокруг лимита на легионеров
Наш номер WhatsApp для связи – 8-925-901-01-00. Ждем ваших вопросов. Присоединяйтесь!
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