Зачем на самом деле прилетал Моуринью? Онлайн с Симоновым и Егоровым

Сегодня с 16 до 17.00 на YouTube-канале "СЭ" – онлайн с журналистами нашего издания Дмитрием Симоновым и Сергеем Егоровым.

Главные темы:

– Развязка дела "Кокорина – Мамаева" – зачем адвокаты пошли в ЕСПЧ

– "Спартак" и Каррера – когда утихнут страсти

– "Барса" – "Реал" – в класико новые герои – Винисиус и Малком

– Зачем Мевля ЦСКА

– Когда заиграет "Зенит" и зачем на самом деле прилетал Моуринью

– Дискуссия вокруг лимита на легионеров​

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