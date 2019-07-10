Нападающий Антон Заболотный тренируется с "Зенитом-2". Об этом сообщает официальный Twitter второй команды питерского клуба.
В прошлом сезоне Заболотный провел за "Зенит" 30 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. 28-летний российский футболист перешел к сине-бело голубым в январе 2018-го из "Тосно".
Ранее сообщалось, что Заболотный может перейти в "Сочи".
Тренировка сине-бело-голубых 10 июля! pic.twitter.com/DU4TiaIDhj— «Зенит»-2 (@zenit_spb2) 10 июля 2019 г.
Чемпионат России по футболу: новости и обзоры, таблица переходов РПЛ, итоги сезона-2018/19, расписание матчей чемпионата-2019/2020
Загрузка...