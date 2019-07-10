Нападающий Антон Заболотный тренируется с "Зенитом-2". Об этом сообщает официальный Twitter второй команды питерского клуба.

В прошлом сезоне Заболотный провел за "Зенит" 30 матчей, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. 28-летний российский футболист перешел к сине-бело голубым в январе 2018-го из "Тосно".

Ранее сообщалось, что Заболотный может перейти в "Сочи".

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