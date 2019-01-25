Заболотный - о сборах "Зенита": "Все идет по плану. Атмосфера отличная, рабочая"

Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал, как проходят сборы сине-бело-голубых в Катаре. Он также отметил, что в команде отличная рабочая атмосфера.
– Антон, расскажите, как проходят сборы в Катаре?
– Все идет по плану. Тренируемся каждый день по два раза, но были также и дни с одной тренировкой. Нагружают как всегда, готовимся к "Спартаку", - приводит официальный сайт "Зенита" слова Заболотного.
– Вы впервые в Катаре? Как вам условия здесь?
– Да. В принципе, все похоже на Дубай, условия отличные. Удивляет превосходное для
столь жарких стран состояние полей.
– Верится, что в этой стране пройдет чемпионат мира?
– Тренировочные поля здесь высшего класса, на стадионах пока я, к сожалению, не был.
– Как думаете, матч со "Спартаком" сложится лучше, чем с "Локомотивом"?
– Да, в любом случае мы перестроимся, будем играть по-другому. Мы проанализировали и осознали свои ошибки в первой игре.
– Как атмосфера в команде?
– Отличная, рабочая. Все ребята находятся под нагрузками, иногда утомляются, так что большую часть времени проводим у себя комнатах, отдыхаем.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-01-25-anton-zabolotnyy-delat-salto-uchilsya-odin-god.htm