12:34 | Футбол — РПЛ

Заболотный - о сборах "Зенита": "Все идет по плану. Атмосфера отличная, рабочая"

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Нападающий "Зенита" Антон Заболотный рассказал, как проходят сборы сине-бело-голубых в Катаре. Он также отметил, что в команде отличная рабочая атмосфера.

– Антон, расскажите, как проходят сборы в Катаре?

– Все идет по плану. Тренируемся каждый день по два раза, но были также и дни с одной тренировкой. Нагружают как всегда, готовимся к "Спартаку", - приводит официальный сайт "Зенита" слова Заболотного.

– Вы впервые в Катаре? Как вам условия здесь?

– Да. В принципе, все похоже на Дубай, условия отличные. Удивляет превосходное для
столь жарких стран состояние полей.

– Верится, что в этой стране пройдет чемпионат мира?

– Тренировочные поля здесь высшего класса, на стадионах пока я, к сожалению, не был.

– Как думаете, матч со "Спартаком" сложится лучше, чем с "Локомотивом"?

– Да, в любом случае мы перестроимся, будем играть по-другому. Мы проанализировали и осознали свои ошибки в первой игре.

– Как атмосфера в команде?

– Отличная, рабочая. Все ребята находятся под нагрузками, иногда утомляются, так что большую часть времени проводим у себя комнатах, отдыхаем.

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-01-25-anton-zabolotnyy-delat-salto-uchilsya-odin-god.htm

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