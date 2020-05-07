Форвард «Спартака» Александр Соболев, арендованный у «Крыльев Советов», рассказал о выступлении в самарском клубе под руководством Андрея Тихонова.

— Давай к Самаре перейдем. Тебя хотел Циклаури, но Тихонов хотел Сутормина.

— Насколько я знаю, да, — сказал Соболев на видео Youtube-канала «Красава».

— Можно ли сказать, что Андрей Тихонов — худший тренер в твоей карьере?

— Не могу так сказать, но мне кажется, что он не любит молодых. Бывали такие моменты, когда я, условно, забиваю «Енисею», мы выигрываем 1:0, важнейший матч, а он заходит в раздевалку, смеется надо мной и говорит: «Как ты это делаешь?» В интервью он говорит «Дайте ему мяч в пустые ворота, он не забьет». Так дайте мне в пустые! Ни одного момента не было, где я в пустые не забил. Дайте в пустые, я только рад буду. Но, может быть, наоборот хорошо, что такие моменты были — меня это злило, я на него был злой, что он так говорит постоянно, я выходил и забивал.