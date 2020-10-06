Тренер Адьям Кузяев, представлявший интересы своего сына Далера при подписании контракта с «Зенитом», высказался в интервью «СЭ» по поводу участия Вадима Васильева в трудоустройстве полузащитника в Европу.

— В декабре мы обратились за помощью к Вадиму Васильеву, считая его профессионалом, — начал Кузяев-старший. — В сентябре мы поблагодарили друг друга за сотрудничество. За все это время Вадим не предоставил ни одного предметного предложения от клуба — были одни только разговоры, как, например, с «Алавесом».

— Сейчас Васильев начал активно обсуждать эти разговоры в СМИ. Как к этому относитесь?

— Он во всех СМИ рассказывает о жадном отце, но, поверьте, у Далера на первом месте всегда стояла спортивная составляющая — попробовать себя в клубе из топ-5 европейских чемпионатов, и я его в этом поддерживал. Были предложения из Турции, Шотландии и Греции. Мы за них благодарили, но отклоняли. К июлю нам надо было определяться, а вариантов не было. Мы обещали, что в России, в первую очередь, будем общаться с «Зенитом». Если бы не нашли общий язык, стали бы рассматривать другие клубы.

В сентябре представители «Валенсии» предложили определенные условия, но потом в этом клубе возникли проблемы. Мы даже были готовы пойти на уступки, но испанцы отказались продолжать диалог по трансферу.

Во вторник, 7 октября, 27-летний Далер Кузяев подписал новый трехлетний контракт с «Зенитом». (Евгений Белоусов)