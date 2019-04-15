Юрий Семин: "Смолов делает все, чтобы вернуть лучшую форму"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин похвалил форварда команды Федора Смолова за прогресс в последних матчах. В 2019 году нападающий провел за "Локо" шесть игр в премьер-лиге, забил 2 гола и отдал 1 передачу.

– Видно, что Смолов делает все, чтобы вернуть лучшую форму: много и хорошо работает, выкладывается в игре, помогает команде, - сказал Семин в интервью "СЭ". - Но главное – начинает забивать. А для форварда это самое большое подспорье. Что касается доверия тренеров сборной, то это приятно и для Федора, и для нас. А еще дополнительный стимул для того, чтобы выйти на тот уровень, когда его дважды признавали лучшим футболистом сезона. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Семина