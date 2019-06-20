Юрий Семин – о Мурило и Еременко: "Тема исчерпана. Уже не о чем говорить"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал "СЭ" ситуацию, которая сложилась вокруг перехода в клуб бразильского защитника Мурило Серкейры.

Ранее Семин сказал, что не знаком со способностями Мурило и на первый предсезонный сбор команды бразильца не возьмет. По данным телеграм-канала "Мутко против", Семин отказался брать защитника на сбор, поскольку руководство "Локомотива" не удовлетворило просьбу тренера по приобретению у "Ростова" полузащитника Романа Еременко.

– С вами руководство обсуждало трансфер Мурило? – вопрос Семину.

– Не хочу комментировать. Тема уже исчерпана.

– Он так и не поехал с вами на сбор?

– Вчера все сказал. Больше нечего добавить.

– Правда, что вы хотели видеть в команде Романа Еременко, а не бразильца?

– Уже не о чем говорить. Спасибо.

"Локомотив" объявил о подписании пятилетнего контракта с 22-летним Мурило во вторник. Зашитник выступал за юношеские команды "Крузейро" в 2012 – 2016 годах. За основу бразильского клуба он играл с 2017 года. (Арман Мкртчян)