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Сегодня, 16:50

Пименов считает, что игра за сборную Армении поможет Тикнизяну уехать в Европу

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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился мнением о вызове защитника красно-зеленых Наира Тикнизяна в сборную Армении.

«Если бы Наир усердно работал, он мог бы попасть в сборную России. Но сборная Армении — это его выбор. Там Тикнизян может играть в международных матчах, показать себя, чтобы в дальнейшем уехать в Европу», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

7 марта стало известно, что 23-летний защитник получил вызов сборную Армении на матч квалификации Евро-2024 против Турции. Встреча состоится 25 марта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 18 матчей в РПЛ, в которых отметился тремя результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-proyaviv-sebya-v-sbornoj-armenii-tiknizyan-mozhet-uehat-igrat-v-evropu/
Наяир Тикнизян
Руслан Пименов
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3
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4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
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7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
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 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
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 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
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