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Ромащенко: «Был интерес с Востока. Пока все приостановилось»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский тренер Мирослав Ромащенко заявил, что хочет вернуться к работе. В апреле 2024 года Ромащенко покинул пост главного тренера «Ахмата».

«Хочется как можно скорее вернуться к самостоятельной работе, потому что не хочется, чтобы пауза была слишком большой и длительной. Не скрою, что был интерес с Востока. Мы пообщались даже немного, но все уперлось в знание и в незнание английского языка. Поэтому все пока приостановилось. Надеюсь, что в скором времени будут еще предложения», — сказал Ромащенко в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В июле «СЭ» сообщал, что «Тобол» контактировал с Ромащенко по поводу возможного назначения на должность главного тренера.

50-летний специалист ранее долгое время был ассистентом в тренерские штабы Станислава Черчесова в «Жемчужине-Сочи», «Тереке», «Амкаре», «Динамо», «Легии», сборной России и «Ференцвароше».

Футбол
Мирослав Ромащенко
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 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
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