Юрий Дюпин: "Фернандес - шикарный игрок"

Бывший вратарь "Анжи" Юрий Дюпин рассказал "СЭ", где может продолжить карьеру, напомнил о долгах махачкалинского клуба и объяснил, чем Мариу Фернандес лучше Артема Дзюбы.

– В тройку лучших игроков чемпионата вы включили Мариу Фернандеса,Вандерсона Масиэла и Азмуна. А как же Дзюба?

– Я выбрал тех футболистов, которые мне особенно запомнились по матчам против "Анжи". Но если отталкиваться от длинной дистанции и телевизионной картинки, конечно, можно было и другие фамилии назвать.

– Чем же вас Мариу Фернандес впечатлил?

– Он выполнил колоссальный объем работы, почти не ошибался в передачах, постоянно шел на обострение, напрягая нашу оборону. А техника какая? Длинная диагональ, но спокойно принимает мяч на грудь, быстро опускает на землю и делает рывок. Защитников редко признают лучшим футболистом сезона, вот я и решил Мариу Фернандеса поддержать. Игрок-то шикарный! (Александр Кружков)

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