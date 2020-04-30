Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус, ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, рассказал о фильме, посвященном Эдуарду Стрельцову. Роль легендарного советского футболиста сыграл Александр Петров.

— Вы были консультантом фильма о Стрельцове. Премьеру, запланированную на апрель, из-за эпидемии коронавируса перенесли на декабрь. Вам картину удалось посмотреть?

— Да. Илья Учитель, режиссер, устроил показ на «Мосфильме» для меня и Игоря Стрельцова, сына Эдуарда Анатольевича.

— Впечатление?

— В кино всегда есть изрядная доля вымысла. Ну а эта картина — скорее, по мотивам жизни Эдуарда Стрельцова. Сценаристы тактично ушли от некоторых моментов биографии великого футболиста, да и не стоило их выпячивать. В целом фильм получился. Он светлый, вызывает эмоции, иногда даже прошибает слезу. Думаю, зрителям, особенно молодежи, будет интересно. Что касается каких-то футбольно-исторических неточностей, то уже мало кто помнит, как все было на самом деле.

— Вам что-то резануло глаз?

— Да вот, например, эпизод. Герой, чтобы убедить, что он — Стрельцов, берет пятикилограммовый кочан капусты, лупит по нему и попадает в лампочку. Которая метрах в двадцати. Я сказал режиссеру: «Попробуйте по кочану пробить — сразу путевка в травматологию...» И все-таки к этому нужно проще отнестись. Как к аллегории.

— Ясно.

— Конечно, жизнь Стрельцова невероятно драматична, но все уместить в полуторачасовой фильм невозможно. Тогда уж надо делать сериал. Где будет и о том, как его в Англию на ЧМ-1966 не пустили, как после тюрьмы дважды становился лучшим игроком Советского Союза... Честно говоря, во время просмотра ловил себя на мысли, что многое переплетается с судьбой Кокорина. Правда, в отличие от Саши, Эдуард Анатольевич отсидел пять лет.

— Что вам сказал сын Стрельцова, когда увидел фильм?

— Он осознает, что картина увековечивает в кинематографе память об отце. Понятно желание Игоря, чтобы и о нем там было, но... Почти все события в фильме описывают жизнь Стрельцова до рождения сына, который появился на свет уже после выхода Эдуарда Анатольевича на волю, в 1964-м. К слову, исполнитель главной роли, Александр Петров, на Стрельцова совершенно не похож. Но забываешь об этом минут через десять — актер-то хороший.

— Если б решение зависело исключительно от вас — кто бы играл Стрельцова?

— Я бы взял артиста, который и внешне, и по фактуре напоминает Эдуарда Анатольевича. Но режиссер сделал другой выбор. В чем-то его понимаю. Звезды — это касса. А Петров сегодня — один из самых популярных в России актеров. Здесь как в футболе: турне «Барселоны» с Месси и без него — разные деньги. (Александр Кружков)

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