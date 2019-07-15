Юрий Белоус: "Главная задача Смородской была - снять Семина"

Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус сообщил, что Ольга Смородская в столичном клубе ставила себе главной задачей увольнение главного тренера Юрия Семина. Смородская занимала пост президента "Локо" с 2010 по 2016 год. Семин был уволен из "Локо" в конце сезона-2010, после чего неоднократно критиковал Смородскую. После ее ухода в 2016 году новое руководство клуба вернуло Семина, который выиграл с железнодорожниками чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

- "Локомотив" тогда стал большой фигурой среди профессиональных клубов - цитирует "РИА Новости" Белоуса. - Но это время совпало с тем, что Ольга Юрьевна как большевик хотела все разрушить до основания, а потом построить заново. Я же являюсь сторонником эволюции, а не революции. Им с Юрием Павловичем Семиным было трудно ужиться в одной берлоге, потому что он создавал клуб вместе с Валерием Филатовым, а у Ольги Юрьевны были свои приемы руководства.

Тогда главная задача была — снять Семина. Я был ей не помощник и не союзник в этом вопросе, потому что прекрасно знаю, кто такой Семин. Ольга Юрьевна — достаточно сильный управленец. Но жизнь сама все расставила по своим местам. Мы видим, что за последние два года Семин, от которого она избавлялась, выиграл чемпионство, серебряные медали, Кубок и Суперкубок России, что говорит об его абсолютной состоятельности.

Белоус занимал пост вице-президента "Локомотива" с сентября 2010 по январь 2011 года.