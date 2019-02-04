"Ярослав - игрок с большой буквы". Смольников - о Ракицком

Защитник "Зенита" Игорь Смольников после товарищеского матча с "Дюделанжем" (0:0) заявил, что новичок сине-бело-голубых Ярослав Ракицкий является игроком с большой буквы. Он также добавил, что после этой встречи футболисты петербургского клуба должны почувствовать себя полегче.

- Ярослав - игрок с большой буквы, который выступал в большом клубе, - приводит слова Смольникова официальный сайт "Зенита". - Владеет всеми качествами: у него хороший пас, хорошее чтение игры. Думаю, никаких проблем он не испытывал, да и партнеры тоже.

Кондиции? Форма набирается через матчи. Хорошо, что сегодня сыграли 90 минут. 8 февраля должны провести еще по 45 минут. Еще один плюс, игровая практика. После этого матча должно быть полегче.

"Зенит" занимает 1-е место в чемпионате России, имея в активе 34 очка после 17 туров.

Все о товарищеских матчах - здесь