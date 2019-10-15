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Ярошик не против возглавить в будущем «Крылья Советов»

17:53
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иржи Ярошик не против в будущем стать главным тренером клуба. Чех защищал цвета самарцев с 2008 по 2009 год. В настоящий момент он входит в штаб словацкого «Ружомберока» и ходит на тренерские курсы.

— После завершения тренерских курсов, конечно, есть желание возглавить какую-нибудь команду, — цитирует «РИА Новости» Ярошика. — Почему бы не прийти в «Крылья Советов»? Я не против. Это город, в котором я жил. У меня там полно друзей, я знаю, где находится база. Знаю, что в Самаре живут одни из лучших фанатов. Там мне было бы намного легче, чем в любой другой команде.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191015/1559800665.html

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