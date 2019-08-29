Ян Казаев покинул «Сочи»

Полузащитник Ян Казаев покидает «Сочи», сообщает официальный сайт клуба.

27-летний хавбек присоединился к «Сочи» в прошлом сезоне, перейдя из «Томи». В ФНЛ Казаев провел в составе «барсов» 15 игр, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. В нынешнем сезоне в премьер-лиге футболист сыграл 4 матча.

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