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Мартин Якубко: «Зениту» можно вешать золотые медали, конкурентов нет»

Якубко назвал «Зенит» главным фаворитом сезона
Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Словакии и «Амкара» Мартин Якубко высказался о предстоящем старте нового сезона чемпионата России.

— «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок и подходит к сезону очевиднейшим лидером чемпионата. Игрокам Семака можно уже сейчас вешать золотые медали на шеи?

— Думаю, да. Там неограниченный бюджет, очень много денег. Они покупают все лучшее на футбольном рынке России. На данный момент у них нет конкурентов в Премьер-Лиге. Кто может оказать им сопротивление? «Спартак» точно нет. Тяжело найти команду, которая могла бы сейчас сопротивляться Питеру, - цитирует Якубко «РБ Спорт».

— Что в этом сезоне ждет «Спартак»? Сколько проработает новый тренер Абаскаль?

— Заметил, что в его адрес очень много критики летит. И различные специалисты, и бывшие тренеры «Спартака» не очень уважительно высказываются, критикуют человека. Но надо дать ему шанс поработать, а не сразу наводить критику. Хотя работа в России очень специфическая, будет важно, как Абаскаль сориентируется, когда поймет, в какой стране он работает, какие вокруг люди. Это важнейший фактор, он должен очень быстро понять, куда пришел и сделать так, чтобы все было, как он хочет. Не у всех последних тренеров «Спартака» получалось так, как они хотели.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/martin-yakubko-zenitu-mozhno-veshat-zoloty-e-medali-konkurentov-net/
Мартин Якубко
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