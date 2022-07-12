Мартин Якубко: «Зениту» можно вешать золотые медали, конкурентов нет»
Экс-нападающий сборной Словакии и «Амкара» Мартин Якубко высказался о предстоящем старте нового сезона чемпионата России.
— «Зенит» разгромил «Спартак» в матче за Суперкубок и подходит к сезону очевиднейшим лидером чемпионата. Игрокам Семака можно уже сейчас вешать золотые медали на шеи?
— Думаю, да. Там неограниченный бюджет, очень много денег. Они покупают все лучшее на футбольном рынке России. На данный момент у них нет конкурентов в Премьер-Лиге. Кто может оказать им сопротивление? «Спартак» точно нет. Тяжело найти команду, которая могла бы сейчас сопротивляться Питеру, - цитирует Якубко «РБ Спорт».
— Что в этом сезоне ждет «Спартак»? Сколько проработает новый тренер Абаскаль?
— Заметил, что в его адрес очень много критики летит. И различные специалисты, и бывшие тренеры «Спартака» не очень уважительно высказываются, критикуют человека. Но надо дать ему шанс поработать, а не сразу наводить критику. Хотя работа в России очень специфическая, будет важно, как Абаскаль сориентируется, когда поймет, в какой стране он работает, какие вокруг люди. Это важнейший фактор, он должен очень быстро понять, куда пришел и сделать так, чтобы все было, как он хочет. Не у всех последних тренеров «Спартака» получалось так, как они хотели.
|И
|В
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|+/-
|О
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1
|Зенит
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|0-0
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2
|Сочи
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -