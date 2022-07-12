Нападающий «Торпедо» Корж перешел в «Чайку»
«Чайка» объявила о трансфере нападающего «Торпедо» Константина Коржа.
Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два года с возможностью продления контракта на год.
В прошедшем сезоне Корж выступал в «Томи» на правах аренды. Форвард провел 32 матча за томскую команду, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. «Торпедо» в сезоне-2021/22 одержало победу в Олимп ФНЛ и вышло в РПЛ.
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15
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
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|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
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