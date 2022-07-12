Нападающий «Торпедо» Корж перешел в «Чайку»

«Чайка» объявила о трансфере нападающего «Торпедо» Константина Коржа.

Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два года с возможностью продления контракта на год.

В прошедшем сезоне Корж выступал в «Томи» на правах аренды. Форвард провел 32 матча за томскую команду, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. «Торпедо» в сезоне-2021/22 одержало победу в Олимп ФНЛ и вышло в РПЛ.