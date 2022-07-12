Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:40

Нападающий «Торпедо» Корж перешел в «Чайку»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

«Чайка» объявила о трансфере нападающего «Торпедо» Константина Коржа.

Соглашение с 26-летним форвардом рассчитано на два года с возможностью продления контракта на год.

В прошедшем сезоне Корж выступал в «Томи» на правах аренды. Форвард провел 32 матча за томскую команду, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. «Торпедо» в сезоне-2021/22 одержало победу в Олимп ФНЛ и вышло в РПЛ.

Источник: https://fc-chayka.ru/article.asp?id=Konсtantin-Korzh-–-igrok-Chajki-5007
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Чайка (Песчанокопское)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Олимпийского чемпиона наказали за участие в шоу в Сочи. Скандал с украинцем Петренко
Вагнер Лав всегда готов вернуться в ЦСКА, Дзюба объявился в «Рубине», Ломовицкий опять нужен «Химкам». Главные трансферы и слухи РПЛ на 12 июля
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Спартак» подпишет Налдо в случае ухода Кофрие из клуба
РПЛ, таблица переходов: Налдо может заменить Кофрие в «Спартаке», Дзюба без клуба
Сезон для новичков РПЛ: «Торпедо» покажет «Факелу» и «Оренбургу», как надо играть в элите
Мостовой считает, что приезд Дзюбы в «Рубин» не связан с проблемами с поиском клуба
Дзюба тренируется в «Рубине». Но есть только один сценарий, чтобы увидеть Артема в ФНЛ
Защитник ЦСКА Бийол прошел медосмотр перед переходом в «Удинезе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» подпишет Налдо в случае ухода Кофрие из клуба
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости