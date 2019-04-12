"Я бы даже назвал их благородными". Свидетель из кафе - о Кокорине и его друзьях

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании". Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и футбольного тренера Александра Протасовицкого.
Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.
– Что вы делали на допросе 5 часов? – вопрос адвоката Ромашова, – У вас допрос на двух листах...
– (Разводит руками.) Говорил. То же, что и вам. Несколько раз смотрели видео. Объяснял, откуда знаю их.
– Вы полностью читали свои показания?
– Краткое содержание. По абзацам. Я тогда очень устал, жена родила, весь день был на ногах.
– Кокорин периодически бывает? – вопрос адвоката Стукаловой.
– Да.
– Видели, чтобы он агрессивно себя вел до этого случая?
– Нет, это всегда компания хороших, вежливых людей. Я бы даже назвал их благородными, но это мое сугубо личное мнение.
– Вы помните, во что были одеты?
– Я что, на программе "Модный приговор"? (Александр Рогулев)