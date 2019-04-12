"Я бы даже назвал их благородными". Свидетель из кафе - о Кокорине и его друзьях

В здании Пресненского суда в Москве допрашивается свидетель Илья Павлов, который является сотрудником "Кофемании". Сегодня проходит заседание по делу с участием нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​ и футбольного тренера Александра Протасовицкого.

Кокорин и Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года, в результате которых были избиты водитель телеведущей "Первого канала" Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

– Что вы делали на допросе 5 часов? – вопрос адвоката Ромашова, – У вас допрос на двух листах...

– (Разводит руками.) Говорил. То же, что и вам. Несколько раз смотрели видео. Объяснял, откуда знаю их.

– Вы полностью читали свои показания?

– Краткое содержание. По абзацам. Я тогда очень устал, жена родила, весь день был на ногах.

– Кокорин периодически бывает? – вопрос адвоката Стукаловой.

– Да.

– Видели, чтобы он агрессивно себя вел до этого случая?

– Нет, это всегда компания хороших, вежливых людей. Я бы даже назвал их благородными, но это мое сугубо личное мнение.

– Вы помните, во что были одеты?

– Я что, на программе "Модный приговор"? (Александр Рогулев)

Что сегодня ждет Кокорина и Мамаева в суде? Live!