Выбери лучшего игрока 12-го тура РПЛ

Завершился 12-й тур РПЛ — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!

Алексей Каштанов — забил за «Урал» уже во втором матче подряд и снова принес победу команде.

Сергей Божин — уверенно отыграл против «Зенита» и помог «Факелу» отстоять ничью с лидером чемпионата.

Антон Шунин — вратарь «Динамо» в несколько моментах спас команду в дерби с ЦСКА и стал лучшим игроком матча.

Кристиан Нобоа — вновь забил красивейшим ударом, с которого начался разгром «Локомотива».

Александр Соболев — забивает в 6-м матче подряд за «Спартак», а «Крыльям» положил сразу два.

Владимир Сычевой — забил свой седьмой гол в РПЛ, а его «Оренбург» снова победил.

Милсон — качественно сыграл в «Лужниках» и заработал красную для соперника, но удалением «Нижний» так и не воспользовался.

Александр Сильянов — защитник «Ростова» сначала вынес мяч из пустых ворот, а затем забил свой первый гол в РПЛ, начав нереальный камбэк против «Краснодара».