Вячеслав Мельников: «Футбол Романцева — это бренд»

Бывший игрок «Зенита», чемпион СССР 1984 года Вячеслав Мельников, тренировавший сине-бело-голубых в начале девяностых, рассказал о своем отношении к Олегу Романцеву.

«Конечно, футбол Романцева — это уже как бренд, — приводит «РБ Спорт» слова Мельникова. — «Стеночки», забегания процветали в «Спартаке», который тренировал Романцев. У него в команде были игроки высокого класса, взаимопонимание между ним сумасшедшее, «химия» сложилась. Я запомнил фразу, которую тогда произнес Романцев: «В моей команде дураков нет, играют только умные». Это правда. И сложно было против них играть. Смотреть на тот «Спартак» было интересно, игра радовала глаз».

Ветеран «Зенита» также вспомнил, как он играл против Романцева.

«Он был неуступчивый, злой по-спортивному, играл крайнего защитника. Какой-то особой техники у него не помню. Но в «Спартаке» плохие футболисты не играли», — сказал Мельников.

В четверг знаменитому тренеру «Спартака» Романцеву исполнилось 70 лет.