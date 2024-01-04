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Сегодня, 17:18

Титов рассказал о ключевой встрече с Романцевым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов вспомнил о встрече с экс-наставником красно-белых Олегом Романцевым.

«Сейчас, наверное, трудно вспомнить нашу первую встречу и разговор. Пожалуй, судьбоносным был момент, когда я еще выступал за ДЮСШ. Тогда Олег Иванович присутствовал на игре и сказал: «Чтобы этот мальчик завтра был у меня в Тарасовке». Так и получилось. Романцев — величина в российском футболе. Глыба, человек, который выиграл все. Не могу сказать, что в бытность футболистом он был мне как отец, скорее наши отношения оставались строго профессиональными, в формате «наставник — футболист». А вот сейчас уже можно говорить о каких-то ситуациях с теплотой и душевными воспоминаниями. Даже когда в 1996-м команду возглавлял Георгий Ярцев, Олег Иванович не оставлял «Спартак», не пропадал. Романцев — человек требовательный, внимательный к мелочам, что сейчас редко встретишь, и не умеющий проигрывать», — приводит слова Титова RT.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Титов выступал за «Спартак» с 1994 по 2008 год. Всего за московский клуб он провел 444 матча, забил 105 мячей и отдал 85 результативных передач.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1254151-titov-vstrecha-romancev
Егор Титов
Олег Романцев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
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2.03 00:00
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 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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Балтика – Сочи
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