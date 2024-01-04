Титов рассказал о ключевой встрече с Романцевым

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов вспомнил о встрече с экс-наставником красно-белых Олегом Романцевым.

«Сейчас, наверное, трудно вспомнить нашу первую встречу и разговор. Пожалуй, судьбоносным был момент, когда я еще выступал за ДЮСШ. Тогда Олег Иванович присутствовал на игре и сказал: «Чтобы этот мальчик завтра был у меня в Тарасовке». Так и получилось. Романцев — величина в российском футболе. Глыба, человек, который выиграл все. Не могу сказать, что в бытность футболистом он был мне как отец, скорее наши отношения оставались строго профессиональными, в формате «наставник — футболист». А вот сейчас уже можно говорить о каких-то ситуациях с теплотой и душевными воспоминаниями. Даже когда в 1996-м команду возглавлял Георгий Ярцев, Олег Иванович не оставлял «Спартак», не пропадал. Романцев — человек требовательный, внимательный к мелочам, что сейчас редко встретишь, и не умеющий проигрывать», — приводит слова Титова RT.

4 января Романцеву исполнилось 70 лет.

Романцев дважды тренировал «Спартак»: с 1989 по 1995 и с 1997 по 2003 год. Под его руководством команда один раз становилась чемпионом СССР, 8 раз выигрывала чемпионат России и четырежды побеждала в Кубке страны.

Титов выступал за «Спартак» с 1994 по 2008 год. Всего за московский клуб он провел 444 матча, забил 105 мячей и отдал 85 результативных передач.