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Мостовой оценил роль Зиньковского в «Спартаке» без Промеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре полузащитника команды Антона Зиньковского после возобновления сезона.

«В отсутствие Промеса у «Спартака» есть Зиньковский, который создает угрозы. Вспоминаю, что когда Антон сидел в запасе, то я задавался вопросом, почему он только выходит на замену, хотя и за 15-20 минут делает много полезного. Понятно, что Абаскаль сам в футбол не играл и потому ему тяжело увидеть очевидные вещи. Промес и Зиньковский действуют почти на одной позиции. Но раньше Антон не выходил в стартовом составе, даже когда там не было Квинси. А у меня бы играли одновременно и тот и другой», — приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

В нынешнем сезоне 27-летний Зиньковский сыграл за «Спартак» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Vprognoze.ru
Александр Мостовой
Антон Зиньковский
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 21 11 7 3 31-18 40
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Локомотив 21 8 9 4 33-28 33
6
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
7
 Рубин 21 9 5 7 20-24 32
8
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
9
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 21 5 5 11 20-27 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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6.04 14:00
Урал – Кр. Советов
 - : -
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Пари НН – Краснодар
 - : -
6.04 20:00
Ростов – Сочи
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ЦСКА – Факел
 - : -
7.04 16:30
Зенит – Балтика
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Динамо – Спартак
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Спартак

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