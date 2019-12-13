Вячеслав Колосков: «Мы остаемся на посредственном уровне по отношению к ведущим европейским футбольным странам»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в интервью «СЭ» подвел итоги выступления российских клубов в еврокубках.

— «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в своих группах ЛЧ, «Краснодар» в решающей встрече Лиги Европы разбит «Хетафе» — 0:3. Можно ли говорить о деградации нашего футбола?

— Деградация, наверное, слишком громкое слово. Ведь последние годы мы все время так выступаем. Скорее стагнация... Стабилизация на очень низком уровне. Хотя кто-то и говорит о каком-то прогрессе, но я его что-то не вижу. Мы остаемся на самом посредственном уровне по отношению к ведущим европейским футбольным странам.

— Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев после поражения от«Бенфики» (0:3) заметил: «Если нет конкуренции во внутреннем первенстве, то в Лиге чемпионов заиграть трудно». Резонно?

— Не соглашусь. Нет конкуренции, не те скорости в РПЛ — оправдания... А в чемпионате Испании разве все «Реалы» и «Барселоны» что ли?! Нет. Все остальные клубы не так здорово укомплектованы. (Виталий Айрапетов)

Полное интервью Вячеслава Колоскова можно прочитать здесь.