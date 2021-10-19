Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом

17:25
Вильмар Барриос. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Вильмар Барриос. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом. Новое соглашение с колумбийцем рассчитано до 2026 года.

 

28-летний Барриос присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2019 года. За два с половиной сезона полузащитник провел в составе «Зенита» 92 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи. 

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-10-19-sine-belo-golubye-prodlili-kontrakt-s-vilmarom-barriosom.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Белково-углеводное чередование — что это за диета: питание бодибилдеров или хороший способ похудеть?
Голикова предложила объявить 30 октября–7 ноября нерабочими днями
0