«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом

«Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом. Новое соглашение с колумбийцем рассчитано до 2026 года.

Сине-бело-голубые продлили контракт с Вильмаром Барриосом!



?? @wilmarBarrios8 — ФК «Зенит» (@zenit_spb) October 19, 2021 28-летний Барриос присоединился к сине-бело-голубым в феврале 2019 года. За два с половиной сезона полузащитник провел в составе «Зенита» 92 матча, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.