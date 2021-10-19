«Зенит» продлил контракт с Вильмаром Барриосом
17:25
«Зенит» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Вильмаром Барриосом. Новое соглашение с колумбийцем рассчитано до 2026 года.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-10-19-sine-belo-golubye-prodlili-kontrakt-s-vilmarom-barriosom.htm
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