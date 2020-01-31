Вспоминают Мостового и готовятся пить водку. Фанаты «Сельты» поприветствовали Смолова

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов продолжит карьеру в «Сельте». Россиянин будет выступать за клуб из Виго на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Сельта» идет в зоне вылета, занимая после 21 тура 18-е место и имея в активе 17 очков. В феврале команду ждут сразу несколько сложных соперников. 1 февраля «Сельта» сыграет на выезде против «Валенсии», 9 февраля — дома против «Севильи», а 16-го — в гостях с «Реалом». В конце месяца, 23 февраля, «Сельту» ждет домашний матч с «Леганесом».

Фанаты испанского клуба эмоционально отреагировали на трансфер форварда, вспомнив экс-полузащитника команды Александра Мостового и пообещав выпивать стопку водки за каждый гол.

Stefano Conforti: Удачи, Федя!

Carlos Alvare: Если он заиграет на своем уровне, то он станет лучшим подписанием «Сельты» за последние десять лет. Без шуток.

RafaGbl #StanShrek: Каждый раз, когда забивает гол, будет звучать хардбас.

Anachain: После каждого гола Смолова буду пить водку. Я как будто ослеп.

Pablo Garcia Velasco: Топ! Большой трансфер.

Eriicfdez: За каждый гол — рюмку водки!

Vicente Del Solar: Новый Мостовой.

CeltistaMn: Да здравствует Россия-матушка!

Antonio Suarez: Он напоминает мне Мостового.

Maestro Mutenroy: Отличное подписание.