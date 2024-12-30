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Сегодня, 13:08

Вратарь молодежной команды «Ростова» может сменить спортивное гражданство

Камила Абдурахманова
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Вратарь молодежной команды «Ростова» Михаил Цулая может сменить спортивное гражданство, сообщает Legalbet.ru

19-летний вратарь может получить грузинский паспорт. Зарубежные клубы следят за игроком, у которого 31 декабря заканчивается контракт с «Ростовом».

Футболистом интересуются команды из РПЛ, Первой лиги и группы «Золото» LEON-Второй лиги А. Сам голкипер хочет остаться в «Ростове», но стороны пока не договорились о сроке нового контракта. Клуб предлагает игроку соглашение на пять лет, но тот пока отказался.

В прошлом сезоне Михаил Цулая провел 23 матча за «Ростов-2» в группе 3 LEON-Второй лиги Б, восемь раз сыграв на ноль и пропустив 23 мяча.

Источник: Legalbet.ru
ФК Ростов
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