Вратарь молодежной команды «Ростова» может сменить спортивное гражданство

Вратарь молодежной команды «Ростова» Михаил Цулая может сменить спортивное гражданство, сообщает Legalbet.ru

19-летний вратарь может получить грузинский паспорт. Зарубежные клубы следят за игроком, у которого 31 декабря заканчивается контракт с «Ростовом».

Футболистом интересуются команды из РПЛ, Первой лиги и группы «Золото» LEON-Второй лиги А. Сам голкипер хочет остаться в «Ростове», но стороны пока не договорились о сроке нового контракта. Клуб предлагает игроку соглашение на пять лет, но тот пока отказался.

В прошлом сезоне Михаил Цулая провел 23 матча за «Ростов-2» в группе 3 LEON-Второй лиги Б, восемь раз сыграв на ноль и пропустив 23 мяча.