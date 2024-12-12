Вратарь «Крыльев Советов» Ломаев перенес операцию на плече

Голкипер «Крылья Советов» Иван Ломаев перенес операцию на левом плече, которая проходила в Германии.

«В клинике Мюнхена нашему голкиперу была проведена операция по стабилизации левого плечевого сустава с целью предотвращения вывиха», — говорится в Telegram-канале самарского клуба.

В ближайшее время вратарь вернется в Россию, где начнет реабилитацию.

25-летний россиянин в этом сезоне провел за «Крылья Советов» 14 матчей, пропустил 23 гола и отстоял две игры на ноль.