Дзюба назвал лучшую команду и лучшего тренера в 2024 году

Форвард «Акрона» Артем Дзюба назвал лучшую команду и лучшего тренера в 2024 году.

— Команда 2024 года в РПЛ?

— «Краснодар», потому что они в прошлом сезоне до последнего боролись за чемпионство, если бы Серега Песьяков не помог «Зениту». И сейчас закончили год на первом месте.

— А лучший российский тренер 2024-го?

— Тедеев, — сказал Дзюба в комментарии для Sport24.

Также форвард назвал полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова открытием сезона чемпионата России.