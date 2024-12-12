Семин — об опросе ВЦИОМ: «Футбол как был самым популярным видом спорта в России и в мире, так им и останется»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин в разговоре с «СЭ» оценил результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о национальном виде спорта в России.

«Футбол как был самым популярным видом спорта в России и в мире, так он им и останется. Потому что это очень простая игра для простых людей. Большие вложения на форму, амуницию, на поля не требует. Вышел на лужайку — играй. Поэтому футбол в мире номер один был, есть и будет», — сказал Семин «СЭ».

В результате опроса выявили, что 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта, еще 9 процентов — фигурное катание и футбол.

Дарик Агаларов