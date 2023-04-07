Вратарь «Ахмата» Шелия: «Продление контракта? Со мной никто не общался»

Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия в разговоре с «СЭ» высказался о своем будущем в команде. Текущее соглашение с футболистом рассчитано до конца сезона.

«Со мной никто не общался по продлению контракта. Но меня все устраивает. Тут все зависит от руководства. Я бы, конечно, хотел остаться», — сказал Шелия «СЭ».

34-летний вратарь в этом сезоне провел за грозненцев 25 матчей, 4 из которых отстоял на ноль.