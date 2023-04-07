Барриос начал тренировку наравне с остальной командой

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос близок к возвращению на поле.

Разминку на предыгровой тренировке накануне вылета команды в Москву на матч с «Локомотивом» колумбиец провел вместе с общей группой футболистов.

Барриос получил травму плеча в матче 19-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

Всего в сезоне-2022/23 29-летний колумбиец забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 22 матчах за «Зенит» во всех турнирах.