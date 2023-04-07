Чернов отказался рассказывать о своем будущем

Защитник «Ростова» Евгений Чернов поделился мнением о своем будущем.

«Мое будущее? Я ничего не знаю. Все вопросы к моему агенту. Возвращение в «Краснодар»? Ребят, давайте без комментариев. Я же все сказал уже», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

Арендное соглашение 30-летнего Чернова с «Ростовом» рассчитано до конца текущего сезона, после чего он должен будет вернуться в «Краснодар».

В нынешнем сезоне Евгений Чернов провел 25 матчей в составе «Ростова» во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,2 миллиона евро.

«Ростов» с 44 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.