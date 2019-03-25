Врачи "Крыльев" 26 марта проведут обследование колена Ананидзе

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов в разговоре с корреспондентом "СЭ" рассказал о состоянии здоровья полузащитника Джано Ананидзе.

Хавбек покинул расположение сборной Грузии и не сыграет в матче отборочного турнира Евро-2020 против Ирландии, который состоится 26 марта.

– Он прибудет уже завтра, – сказал Шикунов.

– Каково его самочувствие? Владимир Вайсс (главный тренер сборной Грузии. – Прим. "СЭ") сказал, что его беспокоит прооперированное колено.

– Да, чуть-чуть беспокоит.

– То есть, угрозы тому, что он пропустит матч в пятницу, нет (самарцы дома сыграют с "Арсеналом" в матче 21-го тура чемпионата России. – Прим. "СЭ")?

– Не хочу об этом говорить. Дождемся наших врачей. Все-таки, до матча еще три дня.

– Ананидзе пройдет обследование завтра?

– Да, конечно. Когда будет на месте, врачи все посмотрят. Уже завтра он будет в расположении команды. (Андрей Михайлов)