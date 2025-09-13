Врач «Динамо» остановил сильное кровотечение защитнику «Спартака» Денисову

Главный врач «Динамо» Александр Родионов остановил сильное кровотечение у защитника «Спартака» Даниила Денисова.

В матче 8-го тура Денисов столкнулся с хавбеком бело-голубых Бителло, в результате чего оба игрока рассекли голову.

Позже медицинскую помощь Денисову оказал персонал «Спартака».