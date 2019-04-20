22:50 | Футбол — РПЛ

Вот это гол! Сногсшибательный гол Перейры в матче "Краснодар" – "Зенит"

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Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра сравнял счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита".

29-летний уругваец на первых компенсированных секундах встречи зарядил с 18 метров в правую девятку, мяч залетел от перекладины в ворота голкипера "Зенита" Андрея Лунева.

 

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Краснодар - Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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