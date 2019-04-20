Вот это гол! Сногсшибательный гол Перейры в матче "Краснодар" – "Зенит"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра сравнял счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита".

29-летний уругваец на первых компенсированных секундах встречи зарядил с 18 метров в правую девятку, мяч залетел от перекладины в ворота голкипера "Зенита" Андрея Лунева.

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