Вот это гол! Сногсшибательный гол Перейры в матче "Краснодар" – "Зенит"

Полузащитник "Краснодара" Маурисио Перейра сравнял счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Зенита".
29-летний уругваец на первых компенсированных секундах встречи зарядил с 18 метров в правую девятку, мяч залетел от перекладины в ворота голкипера "Зенита" Андрея Лунева.
⚽ Гол Маурисио Перейры на первой добавленной минуте. #МАТЧПРЕМЬЕР #КраснодарЗенитhttps://t.co/an3SkTe8kl– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 20 апреля 2019 г.
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