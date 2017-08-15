Воспитанники "Динамо" повторили жест Кокорина и Дзюбы

Академия московского "Динамо" в своем Инстаграме выложила ролик, в котором воспитанники бело-голубых повторили жест нападающих "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбы - приложили ребро ладони к губам.

Запись Кокорина и Дзюбы появилась в сети на следующий день после вылета сборной России с Кубка конфедераций. Форварды "Зенита" разместили пост в Инстаграме, сопроводив его подписью "месседж" (послание – в переводе с английского). Игроки не участвовали в матчах национальной команды - Кокорин не вошел в состав, а Дзюба покинул расположение команды за несколько дней до старта турнира из-за травмы (по официальной версии).

Предположительно, футболисты адресовали "месседж" главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который с 2014 по 2015 год также возглавлял "Динамо". Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате России, а также дошла до 1/8 финала Лиги Европы, одержав на групповом этапе шесть побед в шести играх.