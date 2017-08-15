15:52 | Футбол — РФПЛ

Воспитанники "Динамо" повторили жест Кокорина и Дзюбы

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Академия московского "Динамо" в своем Инстаграме выложила ролик, в котором воспитанники бело-голубых повторили жест нападающих "Зенита" Александра Кокорина и Артема Дзюбы - приложили ребро ладони к губам.

Запись Кокорина и Дзюбы появилась в сети на следующий день после вылета сборной России с Кубка конфедераций. Форварды "Зенита" разместили пост в Инстаграме, сопроводив его подписью "месседж" (послание – в переводе с английского). Игроки не участвовали в матчах национальной команды - Кокорин не вошел в состав, а Дзюба покинул расположение команды за несколько дней до старта турнира из-за травмы (по официальной версии).

Предположительно, футболисты адресовали "месседж" главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову, который с 2014 по 2015 год также возглавлял "Динамо". Под его руководством команда заняла четвертое место в чемпионате России, а также дошла до 1/8 финала Лиги Европы, одержав на групповом этапе шесть побед в шести играх.

 

😁 #АкадемияДинамо #academydinamo #ДинамовскаяВеста #Динамо2004

Публикация от Академия им. Л.И. Яшина (@academy_dinamo) Авг 15 2017 в 12:54 PDT

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

merniloskut Тогда пусть повторяют всё до конца и ложатся спать вместе с Дзюбой!//////////Бугага)))

16:10

lieven

Забавно.

16:02

marksan

Жалко детей-попугаев!

16:00

merniloskut

Тогда пусть повторяют всё до конца и ложатся спать вместе с Дзюбой!

15:57