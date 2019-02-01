21:33 | Футбол — РПЛ

Воробьев присоединился к "Зениту" на сборе в Мурсии

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Нападающий "Зенита-2" Илья Воробьев​ прибыл в расположение основной команды на сборе в испанской Мурсии, сообщает официальный сайт питерской команды.

Воробьев является воспитанником футбольной школы сине-бело-голубых, провел сезон-2017/18 в молодежной команде, сыграв в 30 матчах и забив 7 мячей. Летом 2018 года перешел в "Зенит-2".

В текущем сезоне 19-летний россиянин сыграл в 21 матче за "Зенит-2" в Олимп-ФНЛ и забил два гола.

 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2019-02-01-ilya-vorobev-prisoedinilsya-k-zenitu-na-sborakh.htm

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