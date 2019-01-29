Вопрос вызова Ракицкого в сборную Украины будет решаться тренерским штабом

Вопрос вызова защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого в сборную Украины будет решаться тренерским штабом национальной команды. Об этом сообщил член исполкома Федерации футбола Украины (ФФУ) Сергей Макаров.

29-летний футболист в понедельник подписал контракт с "Зенитом", соглашение рассчитано на 3,5 года. Всю профессиональную карьеру Ракицкий провел в донецком "Шахтере".

- Никаких запретов на работу в России у нас не существует, поэтому ничего Ракицкий формально не нарушил, могу только пожелать ему успехов в новом клубе, - цитирует ТАСС Макарова. - Надеюсь, что он продолжит свою яркую карьеру и будет прогрессировать. Что касается дальнейшего привлечения Ярослава в сборную Украины, то этот вопрос будет решаться тренерским штабом команды.

Переход в "Зенит" - это выбор самого футболиста. Исполком Федерации футбола Украины по этому поводу не собирался и вряд ли будет собираться. Я придерживаюсь той точки зрения, что футбол должен быть вне политики.