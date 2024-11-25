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Сегодня, 09:29

Кривцов считает, что непобедимого «Зенита» больше нет: «Они стали чаще отдавать игры»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов в разговоре с «СЭ» оценил шансы «быков» в борьбе за чемпионство.

«Перспективы «Краснодара» в борьбе за чемпионство? Все те же. Хотим быть на первом месте. Считаю, что с прошлого сезона мы стали сильнее во всех аспектах. Есть ли ощущение, что непобедимого «Зенита» больше нет? Возможно, они стали чаще отдавать свои игры. Скорее они уже не непобедимые. Если мы будем продолжать играть также, как играли первый круг, думаю, что наши шансы увеличиваются», — сказал Кривцов «СЭ».

По итогам 16 туров «Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. Первое место с 39 очками занимает «Зенит».

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Никита Кривцов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30 тур
22.11 19:00
Рубин – Акрон
 3 : 0
23.11 12:00
Оренбург – Зенит
 0 : 1
23.11 14:15
ЦСКА – Ростов
 1 : 2
23.11 16:30
Химки – Краснодар
 2 : 2
23.11 18:00
Спартак – Локомотив
 5 : 2
24.11 14:00
Кр. Советов – Ахмат
 2 : 1
24.11 16:30
Факел – Динамо
 1 : 1
24.11 19:00
Пари НН – Динамо Мх
 0 : 0
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 12
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Бителло

Бителло

Динамо

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 7 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 13 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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