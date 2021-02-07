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Voetbal: Промес в ближайшее время станет игроком «Спартака»

10:22
Квинси Промес. Фото Reuters
Квинси Промес. Фото Reuters
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Журналист голландского издания Voetbal International Алекс Хередия сообщил, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес завершает свой переход в «Спартак».

«Официальное заявление будет опубликовано в ближайшее время. Квинси Промес — уже игрок «Спартака» — написал Хередия у себя в Twitter.

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу. 6 февраля владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о переговорах по трансферу Промеса.

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