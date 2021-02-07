Voetbal: Промес в ближайшее время станет игроком «Спартака»

Журналист голландского издания Voetbal International Алекс Хередия сообщил, что полузащитник «Аякса» Квинси Промес завершает свой переход в «Спартак».

«Официальное заявление будет опубликовано в ближайшее время. Квинси Промес — уже игрок «Спартака» — написал Хередия у себя в Twitter.

Anuncio oficial en breve para finalizar la espera. Quincy Promes ya es nuevo jugador del Spartak Moscow. — Alex Heredia (@aheredia23) February 7, 2021

Промес выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Вместе с клубом он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

В текущем сезоне форвард провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу. 6 февраля владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о переговорах по трансферу Промеса.