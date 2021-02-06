Ткаченко рассказал, как Хиддинк в «Анжи» не нашел общего языка с экс-помощником Фергюсона и ушел после 2-го тура

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер к 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым подготовил большой материал об этом ярком, но недолгом проекте. Член совета директоров Герман Ткаченко рассказал ему, как главный тренер махачкалинского клуба Гус Хиддинк не сработался с новым помощником, соотечественником Рене Меленстеном, много лет помогавшим Алексу Фергюсону в «МЮ», и после поражения «Анжи» от «Динамо» во втором туре чемпионата России-2013/14 расторг контракт с клубом.

— Два голландца вместе — это было ужасно, — рассказал Ткаченко. — Как кошка с собакой. И больше в этом был виноват Рене. Гус и Фергюсон схожи по модели работы, а Меленстен — это прекрасные тренировки, детали. Ему нужно было принять то, что у него та же роль, что и в «МЮ», а ему хотелось большей самореализации. Он вел себя не то что некорректно, но с перебором.

Идея пригласить Меленстена была моя, и я по-прежнему считаю ее хорошей. Потому что по ходу предыдущего сезона мы поняли, что ошиблись со штабом Гуса. В свое время я хотел туда Фреда Руттена из «ПСВ», но с этим не получилось. А другие (Тоном дю Шатинье и Желько Петровичем. — Прим. И.Р.) оказались по характеру работы не такими, как были нужны.

Гус был немножко знаком с Рене и понимал, почему его берут. Он очень открытый — и, если предлагалось что-то хорошее, был готов к этому. Меленстен — невероятный специалист и помощник. Это мы знали, но не знали другого — он мнил себя первым, но не был готов к этому по личностным качествам. Поэтому у него в самостоятельной работе нигде и не получилось.

Об отставке Хиддинка после поражения «Анжи» от «Динамо» во втором туре чемпионата России-2013/14 Ткаченко сказал следующее:

— Оставить Хиддинка в «Анжи» в межсезонье было решением Сулеймана. Собственник видел команду и ее отношения с тренером, его масштаб. Считал, что неудачные последние полгода вызовут в ней и в Гусе реваншистские отношения. По сравнению с тем же Красножаном понимал, что это правильный человек для проекта, соответствующий ему.

И все же обстановка оставалась нервной. Уход Гуса после второго тура больше был решением клуба. Но этого хотели уже обе стороны. Все накапливалось. Неудача весны. Третье место. Проигрыш Кубка. Эти эмоции же никуда не уходили. А со стороны Гуса — отношения с Меленстеном. И, когда начались потери очков, перетерпеть это и Керимов, и Хиддинк уже не смогли.

Полностью третья часть суперэксклюзива «СЭ»