Дзюба вернулся после коронавируса и поблагодарил болельщиков и врачей

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба записал видеообращение с благодарностью за поддержку во время болезни. Форвард не полетел вместе с командой на сбор в ОАЭ из-за положительного теста на коронавирус.

«Хотел бы всех поблагодарить за поддержку, за теплоту, за добрые слова. Очень много писали СМС, в директ и просто волновались. Мне очень приятно, спасибо вам огромное за это. Я это очень ценю.

Безумно счастлив вернуться в команду. Очень соскучился по ребятам и особенно по футболу. Без футбола свою жизнь не представляю вообще. Может быть, когда-то это изменится. Но безумно рад был оказаться на поле, потренироваться. Завтра будет еще две тренировки, нужно будет наверстывать упущенное. Надеюсь, мы это сможем. Спасибо огромное за доброту. Берегите себя, родных, болезнь очень непростая. И огромное спасибо врачам, вы золотые люди".