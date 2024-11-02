Кафанов: «Когда вратарь играет так, как Ятимов — к нему ноль вопросов»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о том, определилась ли его команда с первым номером.

«У Ятимова и Одоевского потенциал очень большой и по возрасту, и по тому, что они еще не наигрались в футбол. Мы с этим расчетом их и брали в команду. На всех троих наших вратарей было 9 матчей в РПЛ, когда они пришли. Мы давали шанс всем ребятам. Чтобы объективно понять, на что голкипер способен, надо, чтобы он сыграл минимум 5-6 матчей. Когда вратарь играет так, как Ятимов — к нему ноль вопросов», — цитирует Кафанова «Евро-Футбол.Ру»

После 14 матчей «Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Рустам Ятимов провел 6 матчей и пропустил 10 голов, у Даниила Одоевского — 6 матчей и 11 пропущенных мячей, у Хидаета Ханкича — 2 матча и 4 пропущенных гола.