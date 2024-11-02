Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:40

Кафанов: «Когда вратарь играет так, как Ятимов — к нему ноль вопросов»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов рассказал о том, определилась ли его команда с первым номером.

«У Ятимова и Одоевского потенциал очень большой и по возрасту, и по тому, что они еще не наигрались в футбол. Мы с этим расчетом их и брали в команду. На всех троих наших вратарей было 9 матчей в РПЛ, когда они пришли. Мы давали шанс всем ребятам. Чтобы объективно понять, на что голкипер способен, надо, чтобы он сыграл минимум 5-6 матчей. Когда вратарь играет так, как Ятимов — к нему ноль вопросов», — цитирует Кафанова «Евро-Футбол.Ру»

Футболисты Александр Кутицкий (№ 50) и&nbsp;Илья Вахания в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. 1&nbsp;ноября 2024 года. Голевой праздник «Динамо» закончился на «Ростове». Атака Лички не справилась с пятью защитниками

После 14 матчей «Ростов» занимает восьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Рустам Ятимов провел 6 матчей и пропустил 10 голов, у Даниила Одоевского — 6 матчей и 11 пропущенных мячей, у Хидаета Ханкича — 2 матча и 4 пропущенных гола.

Источник: Евро-Футбол.Ру
РПЛ
ФК Ростов
Виталий Кафанов
Читайте также
Форвард «Миннесоты» Капризов возглавил гонку бомбардиров НХЛ
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Установлена передавшая оружие исполнителям теракта в «Крокусе» группировка
Трусова о будущем: «Не закончу, пока сама не приму такое решение»
Чей состав сильнее — ЦСКА или «Спартака»
Экс-член Госдепа рассказал о возможных требованиях Трампа от РФ в случае победы
Популярное видео
РПЛ: видео голов 14-го тура ноября
«Крылья Советов» — «Краснодар»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Локомотив»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Акрон»: РПЛ, 13-й тур, видеообзор матча
Супергол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Крыльями»
Ничья «Зенита» и «Локо», «Химки» и «Динамо» забили 7 голов
«Родина» — «Торпедо»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сокол»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Шинник»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Черноморец»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 13-го тура 26 октября
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Робсон: «В дерби с ЦСКА всегда была какая-то мистика. Мы — чемпионы, но им регулярно уступали»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
Вся статистика

Кубок года по футболу

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости