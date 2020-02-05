Владислав Игнатьев: «Локо» и «Спартак» будут рубиться. Неважно, официальный матч или товарищеский»
Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, чего он ожидает от матча Кубка Париматч Премьер против «Спартака».
— Показалось, что «Партизан» играл против «Локо» жестковато. Возникало ощущение, что это не товарищеская встреча.
— Ну, все-таки надо понимать, что мы участвуем в турнире. Всем командам так или иначе хочется взять кубок. В нашем матче с «Партизаном» никто не хотел уступать, и поэтому получилась такая жесткая игра.
— Впереди матч против «Спартака». Команды будут так же рубиться?
— Конечно. Неважно, товарищеский это матч или официальный. Любая команда хочет победить.
Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня в Дохе (Катар) и начнется в 18.00 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://iz.ru/972165/sevastian-terletckii/sdelaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-uspeshno-vystupit-v-vesennei-chasti-rpl