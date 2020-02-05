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Владислав Игнатьев: «Локо» и «Спартак» будут рубиться. Неважно, официальный матч или товарищеский»

08:47
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Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал, чего он ожидает от матча Кубка Париматч Премьер против «Спартака».

— Показалось, что «Партизан» играл против «Локо» жестковато. Возникало ощущение, что это не товарищеская встреча.

— Ну, все-таки надо понимать, что мы участвуем в турнире. Всем командам так или иначе хочется взять кубок. В нашем матче с «Партизаном» никто не хотел уступать, и поэтому получилась такая жесткая игра.

— Впереди матч против «Спартака». Команды будут так же рубиться?

— Конечно. Неважно, товарищеский это матч или официальный. Любая команда хочет победить.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится сегодня в Дохе (Катар) и начнется в 18.00 по московскому времени.

Спартак — Локомотив

 

Дополнительная информация

https://iz.ru/972165/sevastian-terletckii/sdelaem-vse-vozmozhnoe-chtoby-uspeshno-vystupit-v-vesennei-chasti-rpl

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