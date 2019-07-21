Владислав Игнатьев: "Гильерме – красавец. Игроки "Локо" счастливы, что он с нами"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после матча 2-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1) поделился впечатлениями от игры. Он также добавил, что в команде счастливы, что голкипер Маринату Гильерме остался в клубе.
– Давно не играл на позиции правого полузащитника. Даже не помню, когда в последний раз. Было тяжело.
– Чувствовалось, что "Тамбов" – новичок РПЛ?
– Нам всегда тяжело с такими командами.
– С Живоглядовым на фланге уже нашли взаимопонимание?
– Диму знаю давно, играет стабильно. Главное, чтобы давал пас своему полузащитнику.
– Как-то ситуацию с Гильерме в команде обсуждали?
– Он с нами. Мы счастливы. Вратарская позиция – непростая. Если что-то менять, могут возникнуть проблемы.
– Уговаривали его остаться?
– Нет. Это его решение. Раз он договорился, то красавец. (Ярослав Сусов)
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