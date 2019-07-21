Владислав Игнатьев: "Гильерме – красавец. Игроки "Локо" счастливы, что он с нами"

Защитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после матча 2-го тура РПЛ с "Тамбовом" (2:1) поделился впечатлениями от игры. Он также добавил, что в команде счастливы, что голкипер Маринату Гильерме остался в клубе.

– Давно не играл на позиции правого полузащитника. Даже не помню, когда в последний раз. Было тяжело.

– Чувствовалось, что "Тамбов" – новичок РПЛ?

– Нам всегда тяжело с такими командами.

– С Живоглядовым на фланге уже нашли взаимопонимание?

– Диму знаю давно, играет стабильно. Главное, чтобы давал пас своему полузащитнику.

– Как-то ситуацию с Гильерме в команде обсуждали?

– Он с нами. Мы счастливы. Вратарская позиция – непростая. Если что-то менять, могут возникнуть проблемы.

– Уговаривали его остаться?

– Нет. Это его решение. Раз он договорился, то красавец. (Ярослав Сусов)

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