Рыков — о сезоне «Динамо»: «В столетие клуба болельщики хотели видеть команду в финале Кубка России»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал корреспонденту «СЭ» результаты команды в текущем сезоне.

«Мы слышали, что руководство клуба ставило задачу попасть в тройку по итогам РПЛ. Чемпионат еще идет. Был неприятный вылет из Кубка России. В столетие клуба болельщики хотели видеть команду в финале FONBET Кубка России. Думаю, что такая задача стояла. Но это футбол, такое бывает», — сказал Рыков «СЭ».

«Динамо» было основано 18 апреля 1923 года. Вчера московский клуб отметил столетие.

«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 23 матчах. В FONBET Кубке России команда завершила свое выступление на стадии 1/2 финала Пути регионов, уступив «Акрону» (0:0, пенальти — 1:4).