Эли Даса: «Динамо» — самый популярный клуб России, без вопросов»
Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о популярности своего клуба в России.
«Для каждого, кто связан с «Динамо», столетие — большой день. Это важный момент для истории клуба. Чемпионство? Мы все ждем этот день. Никто не знает, когда он настанет, но мы приложим все усилия, чтобы это случилось как можно раньше. Надеюсь, что стану чемпионом в составе «Динамо», это моя мечта. Самый популярный клуб России? «Динамо», конечно, без вопросов вообще! У нашего клуба богатая история», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».
«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 23 тура.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|23
|3
|5
|15
|19-50
|14
|
16
|Торпедо
|23
|3
|4
|16
|16-37
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|- : -
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4