Эли Даса: «Динамо» — самый популярный клуб России, без вопросов»

Защитник «Динамо» Эли Даса высказался о популярности своего клуба в России.

«Для каждого, кто связан с «Динамо», столетие — большой день. Это важный момент для истории клуба. Чемпионство? Мы все ждем этот день. Никто не знает, когда он настанет, но мы приложим все усилия, чтобы это случилось как можно раньше. Надеюсь, что стану чемпионом в составе «Динамо», это моя мечта. Самый популярный клуб России? «Динамо», конечно, без вопросов вообще! У нашего клуба богатая история», — приводит слова Дасы «РБ Спорт».

«Динамо» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков за 23 тура.