Владимир Пресняков-старший: «Никогда пиво на стадионах не было символом безобразия»

Депутаты Госдумы предложили ограничить крепость продаваемого на стадионах пива. Соответствующие поправки предлагается внести в законопроект о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах во время матчей, проводимых в рамках официальных соревнований по футболу.

Выручку от продаж и спонсорских соглашений обяжут направлять на финансирование профессионального и детско-юношеского спорта в соответствии с правилами, утвержденными министерством спорта.

Авторы инициативы подчеркивают, что по итогам совместного заседания с представителями футбольных клубов, профессиональных спортивных лиг и пивоваренных компаний, принято решение ограничить продажу пива и пивных напитков с содержанием этилового спирта более 5 процентов.

Инициативу «СЭ» прокомментировал известный музыкант, поклонник «Спартака» Владимир Пресняков-старший.

— Поддерживаю решение вернуть пиво на стадионы, — сказал Пресняков. — Никогда пиво не было символом безобразия. Я посещал стадионы по всему миру, и там вполне спокойно — даже при том, что пиво продается. Вполне нормально, что человек может взять и выпить прохладный напиток, особенно жарким летом. Вообще запреты не идут на пользу — у нас же в стране живут вполне сознательные люди. (Евгений Белоусов)