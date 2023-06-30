Андрей Николаев: «Большой плюс тем людям, которые «пробили» в соперники «Зениту» такие команды»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев поделился ожиданиями от Кубка PARI Премьер.

«Со стороны болельщиков к этому турниру наверняка будет особый интерес, а вот со стороны команды все будет штатно. Подготовка к сезону — первостепенная задача, так что в планах у Сергея Семака наверняка этот турнир был, все рассчитано, спланировано. И не будет такого, что в этих матчах будет играть всегда основной состав и только на победу. Это большой плюс клубу, тем людям, которые договорились и «пробили» в соперники «Зениту» такие команды. И предсезонка с такими сильными оппонентами — это только плюс», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

«Зенит» сыграет на «Газпром Арене» против «Нефтчи», «Црвены Звезды» и «Фенербахче».