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Федотов: «Позвонить Рахимову? Не вопрос. Но в чем смысл?»

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Бывший главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на слухи, что в ближайшее время может возглавить «Рубин».

«Набирают обороты слухи о том, что в скором времени я смогу возглавить «Рубин». Которые никак и ничем не подкреплены официально. Опускаться до уровня слухов не в моих правилах. Я человек действий и конкретных предложений. В недавнем интервью Рашид Рахимов сослался на понятие «тренерская этика», и что я должен был ему позвонить. Почему не позвонил? Я прекрасно знаю, что такое тренерская этика, и всегда ей придерживался. Повторюсь, предложений из клуба никаких не поступало. Все на уровне слухов и сарафанного радио. Позвонить Рахимову? Да не вопрос. Но только в чем смысл моего звонка? За чью-то разыгравшуюся фантазию ответственности я нести не планирую», — приводит слова Федотова Sport24.

Ближайший матч «Рубин» проведет в гостях против «Локомотива» в субботу, 2 ноября. Встреча начнется в 18.00 мск.

Источник: Sport24
Владимир Федотов (тренер)
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 13 8 2 3 27-15 26
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 - : -
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 - : -
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 - : -
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
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